Antalya'da sahillerinde kadın dron pilotları hayat kurtaracak

Turizm kenti Antalya'da bu yıl sahillerde boğulmalara karşı görev alacak olan CANKUŞ (Cankurtaran Dron) eğitimlerine kadın dron pilotları da büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye'de her yıl 900 civarında yaşanan boğulmalar nedeniyle can kayıpları yaşanırken, bu durumun önüne geçilebilmesi adına vakaya zamanında müdahale etmek için özel olarak imal edilen dronlar cankurtaran görevi görecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ehliyet verilmiş ve uçuş tecrübesi olan profesyonel dron pilotları vakaya ilk can simidini bırakarak kişiyi kurtaracak. Suya iniş kalkış yapabilen ve su geçirmez özellikte olan Cankuş Dronlar, 79,3 km/s hızla uçabiliyor. Boğulma vakalarında, bir yetişkin 50 saniyede boğulurken, bir çocuk ise 30 saniyede boğulduğu bildirilirken, Cankuş Dron ile verilen eğitimler ile birlikte, 100-150 metreye maksimum 8- 10 saniyede ulaşılması hedefleniyor.

Projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan girişimci, Uluslararası İnsansız Hava Aracı Pilotları Derneği kurucu Başkanı Erdoğan Budak, son dönem kadın pilotların da bu projeye katılım gösterdiğine dikkat çekti.

Her hafta düzenli olarak eğitim düzenlediklerini kaydeden Budak, "Cankuş dron pilotlarımız ile birlikte Antalya Belek'te yine eğitimdeyiz. Her geçen gün de sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu hafta kadın dron pilotlarımız da bizlere katıldı. Ulu önderimiz Atatürk'ün de söylediği gibi, İstikbal göklerdedir. Yine bildiğiniz üzere 1935 yılında Sabiha Gökçen ilk savaş pilotumuz olmuştur. Biz projemiz içerisinde kadınlarımızın da mutlaka olmasını istiyoruz. Hassasiyetleri ile, dikkatleri ile, titizlikleri ile mutlaka bir değer katacaklar. Hedefimiz kadın drone pilotlarımızın sayısını arttırmak" dedi.