Antalya'da Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memurunun naaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binasına görev yerine nöbet tutmaya giden 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin, nöbet başındayken fenalaşıp hastanede hayatını kaybetti. Gültekin bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından yapılan duanın ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Orhan Altun, siyasiler, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Merhum polis memurunun cenazesi yarın cuma namazından sonra Hatay Dörtyol Yeşilköy Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA