Antalya'da Özel Çocuklar, Enfest'te Buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel çocukları "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali"nde (ENFEST) buluşturacak. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalde, özel gençler için temsili askerlik töreni de yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Mayıs ayının 2. haftasında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası kapsamında bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Antalyalı özel çocuklar "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali" (ENFEST) etkinliklerinde buluşacak. ENFEST, 10 Mayıs Salı günü saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK

11 Mayıs 2022 Çarşamba günü toplumda empati duygusunun geliştirilmesi, engelliler ile ilgili farkındalık yaratılması ve engelli bireylerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 10.30'da AKM Cam Piramit Yanı Fuaye Alanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği düzenlenecek festival kapsamında özel eğitim okullarının öğrencileri, anatsal ve sportif etkinlikler yapacak.

TEMSİLİ ASKER UĞURLAMA TÖRENİ

12 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'da AKM Perge Salonu'nda Kişisel Gelişim Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu engelli yakını aileler için aile içi iletişim teknikleri konulu seminer verecek. 16 Mayıs Pazartesi sabah 08.30'da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünden davul zurna eşliğinde kına yakılarak engelli gençler için Temsili Asker Uğurlama töreni düzenlenecek.