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Antalya'da Orkide ve Kasımpatı Yetiştiriciliği Anneler Günü İçin Hız Kazandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde orkide ve kasımpatı yetiştiriciliği yapan üreticiler, Anneler Günü öncesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralara giriyor. Çiçekler, İstanbul'a gönderilirken en çok talep otellerden ve çiçekçilerden geliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde orkide ve kasımpatı yetiştiriciliği yapan üreticiler, Anneler Günü öncesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte seralara giriyor.

Kayaburnu Mahallesi'nde binbir zahmetle ve özenle yetiştirilen çiçekler, İstanbul'a gönderilirken en çok talep otellerden ve çiçekçilerden geliyor. Doku kültür laboratuvarlarında yetiştirilen ve 18 ay sonra çiçek açan orkideler 200 TL ile 700 TL arasında satılırken, kasımpatının tanesi 25 ile 35 TL arasında değişiyor. Çiçek yetiştiriciliğin meşakkatli ve uzun bir zaman aldığını ama ekonomik değerinin yüksek olduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Övünç Erdem, "Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla siparişlerimiz hızlandı. Çok da talep var. İnşallah Anneler Günü tüm çiçekçiler için iyi geçer" dedi.

Orkide yetiştiriciliğinde dünya piyasasının kesme orkide yerine saksı orkide sistemine geçtiğini belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Övünç Erdem, "2008 yılından beri bu işi yapıyoruz. Bu iş o dönem pazarın açıklığı ve TÜBİTAK projesi desteğiyle başladı. Dünya piyasasında kesme orkide yerine saksı orkide sistemine geçildi. Biz de saksı orkideye geçmiş durumdayız. Bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Üretim aşaması epifit bitki olduğu için toprakta kök yapmazlar. Çeliği tohumu ya da soğanı yok. Doku kültür laboratuvarlarında çoğaltılıp ondan sonra yerinde şaşırtılıp büyütülüyor. Laboratuvarda üretilen bir orkide yaklaşık 18 ayda çiçek açıyor. Meşakkatli uzun bir zaman. Ekonomik değeri yüksek. Antalya gibi sıcak bölgeler yerine iç bölgelerde yetiştirilirse daha güzel olur" diye konuştu.

Yetiştirdikleri orkidenin Türkiye'de iç piyasaya fazlasıyla yettiğini anlatan Ziraat Yüksek Mühendisi Erdem, "Orkidelerimizi iç piyasaya gönderiyoruz. Türkiye'ye fazlasıyla yetiyor. Fiyat politikamız, Anneler Günü'ne özel orkidelerimiz, tek, çift dal olmak üzere rengine göre 200 liradan başlayıp 700 liraya kadar satışını gerçekleştiriyoruz. Kasımpatılarda ise kesme olarak satılıyor. Dal olarak fiyatı 25 liradan başlayıp 35 liraya kadar satışını yapmaktayız. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla siparişlerimiz hızlandı. Çok da talep var. İnşallah Anneler Günü tüm çiçekçiler için iyi geçer. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Anne Kezban Erdem ise, "Hem orkide hem kasımpatı çiçeği yetiştiriciliği yapıyoruz. Kasımpatı çiçeğinin işçiliği zor. Her yaprakta filiz alınıyor. Daha çok İstanbul'a gönderiyoruz. Daha çok otellerden ve çiçekçilerden sipariş geliyor. Allah izin verirse umudumuz siparişlerin iyi olması. Ailecek bu işi yapıyoruz. 2 kişi de çalışanımız var. Çiçeğimizin kesim işi olduğu vakit sabah 06.30 gibi seralara giriyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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