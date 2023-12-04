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Antalya'da okul çevresinde denetim yapıldı

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Antalya'da polis ekipleri tarafından okul çevresindeki işletme ve servislere denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde birçok suç unsuruna rastlandı ve ele geçirilen malzemeler incelendi.

Antalya'da polis ekiplerince, okul çevresindeki işletme ve servislere denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı 219 polis, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yaptı. Uygulamada, 161 okul çevresinde, 15 internet kafe ve oyun salonu, 46 kahvehane ve kafe, 30 market, büfe, 3 iddia ve ganyan bayi, 79 park ve umuma açık yer ile 11 metruk bina denetlendi.

Uygulamada, bin 80 şahıs incelenirken, 241' i okul servis aracı olmak üzere toplam 428) araç denetlendi. 11 araca idari para cezası uygulandı, 1 işletmeye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. 114 bin 500 adet dolu makaron, 1000 adet puro, 20 kilogram kıyılmış tütün, 76 adet elektronik sigara ve elektronik sigara likidi, 200 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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