Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Öğrenciler İçin Tiyatro Şenlikleri Düzenleniyor

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatilini sanatla dolu geçirmeleri için tiyatro şenlikleri düzenliyor. İki ayrı sahnede gerçekleşen etkinliklerde çocuklar, tiyatro oyunlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği iki ayrı tiyatro şenliğiyle öğrencilerin sömestir tatilini sanatla dolu geçirmelerini sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği tiyatro şenlikleri üç ayrı sahnede başladı. Çocuklar, tiyatro dolu bir tatil geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarıyıl yıl tatilinde öğrenciler için tiyatro dolu bir tatil imkanı sundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yarı yıl tatilinde çocuklar için iki ayrı tiyatro şenliği düzenlendi. Antalyalı çocuklar her gün üç farklı sahnede iki ayrı seansta tiyatro oyunları ile buluşuyor, tatillerini dolu dolu geçiriyor. Etkinlikler kapsamında sahnelenen oyunlar, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyor.

ULUSLARARASI 1. SÖMESTİR FESTİVALİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) düzenlediği 1. Uluslararası Sömestir Festivali Yıldız Kenter Sahnesi'nde AŞT'nin Balon Ağacı oyunu ile başladı. Festivale çocuklar büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran çocuklar, keyif dolu saatler geçirdi. 3 Şubat'a kadar sürecek 1. Uluslararası Sömestir Festivali'ne AŞT'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Denizli ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Tarsus Şehir Tiyatrosu katılıyor. Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu, Rusya'dan Theatre Privet, Danimarka'dan Batıda Theatre da oyunlarıyla festivale renk katıyor.

SÖMESTİR TATİLİ ÇOCUK TİYATRO ŞENLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği ise Antalya Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Şenlik kapsamında Keloğlanın Sihirli Kitabı adlı oyun çocuklarla buluştu. 28 Ocak'a kadar sürecek festivalde 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki farklı seansta birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor. Şenlik kapsamında Aktif Yaşlı Merkezi; Keloğlan'ın Sihirli Kitabı, Antre Sahne; Bir Yaz Günü Şarkısı, Yırtık Pırtık, Hansel ve Gretel'in Eğlenceli Hikayesi, Kırmızı Başlıklının Hikayesi, Beyoğlu Sanat Topluluğu; İki Şaşkın Kafadar ve Mikrop, Kırmızı Kalem Sanat Akademisi ise Sandığın Büyüsü ve müzikli danslı çocuk oyunu olan Kardan Adam ve Maya ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

ÇOCUKLAR MUTLU

Tiyatro etkinliklerine katılan çocuklar çok eğlendiklerini söyledi. Tiyatroya çocuklarıyla birlikte gelen veliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliklere çocuğuyla birlikte katılan Umut Gölbez "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar farklı tiyatro oyunlarını izleme fırsatı buluyorlar. Çok mutlu oldular. Çocuklar için güzel bir karne hediyesi oldu. Etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat Etkinlik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title