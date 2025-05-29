Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı
Haber Videosu

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören bir vatandaş yardımına koşarak onun başından ayrılmadı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görerek motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınana kadar başından ayrılmadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1385 sokak ile 1408 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Ö'nün kullandığı 07 BTR 306 plakalı motosiklet sokak kesişimine geldiğinde Ercan İ.'nin idaresinde ki 07 BMU 675 plakalı Opel marka araç ize çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşen Durmuş Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün yardımına koşan bir vatandaş yaralı sürücü ambulansa alınana kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü Durmuş Ö. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.