Antalya'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Babasının Kabrini Ziyaret Ettikten Sonra Dönüş Yolu Dönüşünde Kaza Yaptı

Antalya'da 32 yaşındaki Deniz Uysal, babasının kabrini ziyaret ettikten sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, dönerken motosiklet kontrolünü kaybetmesi sonucu iki aracın çarpması ile gerçekleşti. Uysal'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.

Antalya'da 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü, babasının kabrini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi Kurşunlu Kent Mezarlığı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Uysal (32) öğlen saatlerinde babasının Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmek üzere motosikletiyle şehir merkezinde bulunan ikametinden yola çıktı. Kurşunlu Kent Mezarlığı'na gelen ve burada babasının mezarını ziyaret eden Uysal, ardından şehir merkezine dönüşe geçti. Uysal, Kurşunlu Şelalesi'ni geçtikten sonraki virajda motosikletin kontrolünü kaybetti. İddiaya göre yola savrularak sürüklenmeye başlayan ve kaskı başından çıkan Uysal'a karşı yönden gelmekte olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ardından sürücüye arkadan gelen başka bir araç daha çarptı. Uysal'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Annesi ayakta durmakta zorlandı

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Uysal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Deniz Uysal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, genç motosiklet sürücüsü için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Konuksever Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uysal'ın yakınları ve arkadaşları katılırken, annesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurlayan acılı anneyi yakınları teselli etti. Uysal'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

