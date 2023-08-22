Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 399 bin 627 oldu

Turizm kenti Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 651 bin 472'si otomobil olmak üzere 1 milyon 399 bin 627 oldu.

Turizm kenti Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 651 bin 472'si otomobil olmak üzere 1 milyon 399 bin 627 oldu.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Haziran 2023 istatistiklerini paylaştı. Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Buna göre ülkede Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 9,3'ünü kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,9 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 107,5 arttı

Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,3'ünü otomobil, yüzde 16,8'ini motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 901 bin 725 adet taşıtın devri yapılırken, ayrıca 95 bin 960 adet otomobilin ise trafiğe kaydı yapıldığı bildirildi.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 289 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,6 azalarak 17 bin 309 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 adet artış gerçekleşti.

"Antalya'da araç sayısı arttı"

Antalya'da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2023 temmuz ayı itibarıyla 651 bin 472'si otomobil olmak üzere 1 milyon 399 bin 627 oldu. Isparta'da 92 bin 278'i otomobil olmak üzere 204 bin 358, Burdur'da 60 bin 759'u otomobil olmak üzere 154 bin 986 oldu. - ANTALYA