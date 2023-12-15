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Antalya'da Mevlana Celaleddin-i Rümi'yi Anma Etkinliği

15 Aralık 2023 14:03 Güncelleme: 14:05 Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin vuslatının 750'nci yılında düzenlenecek etkinlikle anma töreni düzenleyecek. Sema Töreni, Antalya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilecek ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu Aydemir Tuncer'in sahne alacağı bir programla gerçekleştirilecek.