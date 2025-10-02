Antalya'da Küresel Sumud Filosuna Destek Gösterisi

Antalya'da yüzlerce kişi İsrail donanması tarafından Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye tepki göstermek için toplandı. Küresel Sumud Filosuna Antalya'dan katılan aktivist Hakan Şimşek ile canlı video bağlantısı yapıldı. Şimşek, "Onlar müdahale etseler de etmeseler de kaybedecekler. Kaybetmeye mahkumlar. Ne bedel ödersek ödeyelim Gazzelilerin ödediği bedelle kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı. Manavgat ilçesinde de tekneye binen vatandaşlar burada dualarla filoya destek verdi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından fiziki müdahalenin başlamasının ardından yüzlerce kişi Muratpaşa Camii'nde toplandı. Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısı ile toplanan ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları bulunan grup İsrail'e tepki gösterdi. Tekbirler ve dualar eşliğinde Küresel Sumud Filosuna ve Fililistin'e destek oldu.

Canlı yayın ile bağlandılar

Konuşmaların devam ettiği sırada İsrail ordusunun müdahalede bulunduğu Küresel Sumud Filosuna Antalya'dan katılan 2 aktivistten birisi olan Hakan Şimşek ile canlı video bağlantısı yapıldı. Şimşek amaçlarının Gazze'deki mazlumlara yardım götürmek olduğunu belirterek "Biz şu anda uluslararası sulardayız ve uluslararası sularda bize müdahale etme hakkı yok kimsenin. Onlar müdahale etseler de etmeseler de kaybedecekler. Kaybetmeye mahkumlar. Ne bedel ödersek ödeyelim Gazzelilerin ödediği bedelle kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta teknede dua ettiler

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, Külliye Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından Manavgat Irmağı üzerindeki teknede sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı ve dua etti.

Teknede yapılan basın açıklaması yapan Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, konuşması sırasında Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud gemisinde bulunanlarla telefon bağlantısı kurarak, etkinliğe katılanlara bölgedeki gelişmeler hakkında anlık bilgiler aktardı.

Katılımcılar, Manavgat Nehri üzerinde nöbet tutarken "Özgür Filistin" ve "İsrail Gazze'den defol" sloganları attı. Basın açıklamasının ardından dualar edilerek Gazze halkına destek mesajı verildi. - ANTALYA