Antalya'da kuaförler 100 bin lira ödül için ter döktü

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen yarışmaya katılan kuaförler, en iyi saç tıraşını yapmak için yeteneklerini sergiledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen yarışmaya katılan kuaförler, en iyi saç tıraşını yapmak için yeteneklerini sergiledi. Türkiye'nin her yerinden kuaförleri bir araya getirdiklerini belirten Euro Cup Kuaförler Türkiye Genel Başkan Yardımcısı Osman Balcı, "3 kategoride yaklaşık 90 kişiyi yarıştırıyoruz, 12 kişilik bir jüri üyesi oluşturduk. 100 bin lira ödül dağıtacağız" dedi.

Bu yıl 9.'su düzenlenen Osman Balcı masterclass eğitim -yarışma ve şov sahneleri etkinliğine Türkiye'nin farklı bölgelerinden 90 kuaför katılım sağladı. Organizasyonda mesleki eğitimin yanı sıra saç kesimi, perma ve renklendirme kategorilerinde yarışan kuaförler dereceye girmesi halinde 100 bin lira ödülün sahibi olurken yurt dışında düzenlenecek olan organizasyonlara katılma hakkı kazanacak.

"3 kategoride yaklaşık 90 kişiyi yarıştırıyoruz"

Euro Cup Kuaförler Türkiye Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitmen Osman Balcı, "Master klas yarışmaları seminerleri ve şov sahneleri olmak üzere Türkiye'nin her yerinden meslektaşlarımızı Antalya'da bir araya getirdik. 120 kişilik bir grupla önce eğitimlerimizi tamamladık. 2'nci günde saç kesimi, perma, renklendirme olmak üzere 3 kategoride yaklaşık 90 kişiyi yarıştırıyoruz. Bütün meslektaşlarımızı bir araya getirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Yarışma sonunda Türkiye'nin dört bir yerinden belirlenen 12 kişilik bir jüri üyesi oluşturduk. Onlarla birlikte güzel bir puanlama yaptıktan sonra gala gecesinde dereceye girenleri ödüllendireceğiz. Firmaların sponsor olduğu organizasyonda dereceye girenlere 100 bin lira ödül dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"Geçen senenin şampiyonuyum"

Yarışmaya katılan kuaförlerden Sinan İnci, "Geçen senenin şampiyonuyum. Bu senede çok heyecanlı geçiyor yarışmalar. Mükemmel geçiyor organizasyon. Bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmanın en genç kuaförü Doğukan Tuna Ateş ise "Ankara'da çalışıyorum. Burada dereceye girenlerden en genci benim. Burada olmak gurur verici ve çok heyecan veriyor. Kendisini geliştiriyor insan" diye konuştu.

"Devamlı kendimi geliştirmeye adadım kendimi"

Cumhur Ayyıldız, "20 yıllık mesleki hayatım var. Devamlı kendimi geliştirmeye adadım kendimi. Meslektaşlarımın kendisini geliştirme noktasında emek verenlere çok teşekkür ederim" Taner Polat, "Sivas'tan katılıyorum. Puanlamayı malzemeleri ve ürünleri nasıl kullandığı, saçı yıpratıp yıpratmadığı konularında puanlama yapıyoruz. Şampiyon olacak kuaför, saçları ne kadar canlı, bukleleri parlak, zarar görmeyen saçlar oluşturursa yarışmayı birinci tamamlayacak" ifadesini kullandı.

Ahmet Şimşek, "Ankara'da ve Kuzey Irak'ta şubelerim var. Burada eğitmenlik yapıyorum. Sosyal güvenlik, maliye ve hukuk danışmanlığı konuları hakkında meslektaşlarımı bilgilendiriyorum. Salonlarını nasıl yöneteceğini, ticari faaliyetlerinde ciro artırımını ve alması gereken önlemler hakkında bilgilerimi paylaşıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA