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Antalya'da Kampüs İftar Buluşması Düzenlendi

Antalya'da Kampüs İftar Buluşması Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Kampüs İftar Buluşması'na çok sayıda öğrenci katıldı. Programda sembolik dualar okunup sema gösterisi yapıldı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, etkinliğin gençlere birlik ve beraberlik ruhunu yaşama fırsatı sunduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde, 102 kampüste düzenlenen Kampüs İftar Buluşmalarının bir durağı Antalya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve çok sayıda öğrenci katıldı. İftar öncesinde dualar okunurken, sema gösterisi ise gençlerden büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Kampüs İftar Buluşmalarının, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu gençlere doyasıya yaşama fırsatı sunduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve bakan yardımcılarımızla birlikte Ramazan ayı vesilesiyle gençlerle bir araya geliyoruz. Gönüller bir, sofralar bir. Bu özel program sayesinde gençler manevi bir atmosferde muhabbet edecek ve yeni dostluklar kuracak" dedi. İftarın ardından toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi.

Kampüs İftarları programı sonrasında Bezmi Alem Valide Sultan Yurdu Konferans salonunda Üniversite topluluklarıyla bir araya gelen Efendioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile, üniversitelerin kampüslerinde yer alan Genç Ofisler aracılığıyla her daim gençlerin yanında olmayı sürdürdüğünü ve öğrencilerin projelerini desteklediklerini" belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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