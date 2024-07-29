Antalya'da Jandarma Vatandaşlara KADES Uygulaması Hakkında Bilgi Verdi

Antalya'nın Kepez ve Kumluca ilçelerinde jandarma ekiplerince vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi, 'Kadına el kalkamaz' pankartı açılarak broşür dağıtıldı.

Kepez ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlıkları personelince Kumluca ilçesinde şenlik alanı ile Kepez ilçesinde motodrag yarışlarında vatandaşlara "KADES" uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Ekipler, vatandaşlarla birlikte 'Kadına el kalkamaz' pankartı açarak, broşür dağıtımı da gerçekleştirdi. - ANTALYA