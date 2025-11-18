Antalya'da İki Kardeş Aynı Günde Düğün Yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Musa (24) ve Raşit Kaşlı (24) kardeşler, babalarının geleneğini sürdürerek aynı gün düğün yapıp kendileriyle aynı yaştaki gelinlerle evlendi. İkiz olmayan ancak aynı yıl dünyaya gelen ve çocukluklarından bu yana "ikiz gibi" büyüyen Kaşlı kardeşler, en büyük hayallerinin aynı anda evlenmek olduğunu belirttiler.

2001 yılının 2 Ocak'ında doğan ağabey Musa Kaşlı ile 28 Ekim'de doğan kardeşi Raşit Kaşlı, küçüklüklerinden bu yana her şeyi birlikte yaptıklarını, bu nedenle düğünlerinin de ortak olmasını istediklerini söyledi. Kardeşlerin bu isteğine aileleri ve kendileriyle aynı yaştaki eşleri de olumlu yaklaşınca karar netleşti.

"Babam da kardeşiyle aynı gün evlenmiş, geleneği bozmak istemedik"

Ağabey Musa Kaşlı, üniversitede okurken pencereden gördüğü eşi Dilara ile tanışma hikayesini anlatarak, zamanla ailelerin de birbirini tanıdığını ifade etti. Düğünü birlikte yapma sürecine değinen Musa Kaşlı şöyle konuştu:

"Kardeşimle konuştuk, zaten bir ilişkisi vardı. Daha sonra eşlerimizi tanıştırdık, onlarda anlaştılar. Eğer anlaşmasalardı mecburen ayrı düğün yapacaktık. Babamız da kardeşiyle birlikte düğün yapmış, biz de geleneği bozmak istemedik. İkiz değiliz ama ikiz gibi büyüdük, her şeyi birlikte yaptık."

Gelin Dilara Kaşlı ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, eltisi ile ortak karar almanın kendilerini daha da yakınlaştırdığını söyleyerek ailelerinin de bu kararı doğal karşıladığını belirtti.

"Bu düğün için 6 yıl bekledik"

Kardeş Raşit Kaşlı ise eşi Emine Kaşlı ile 6 yıl önce tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının bugünlere taşındığını ifade ederek, "Babadan gelen gelenek olduğu için ve abimle birlikte büyüdüğümüz için bu kararı aldık. Ailemiz çok mutlu oldu. Eşimle bu düğün için 6 yıl boyunca bekledik. Abimle oturup karar verdik, ailemizin de onayıyla bu güzel ana geldik" dedi.

Gelin Emine Kaşlı da ilk kez böyle bir gelenekle karşılaştığını belirterek, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Kendimde böyle bir anı yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA