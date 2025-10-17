Antalya'da hükümlü Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Hafızlık İcazet Töreni gerçekleştirildi. Bir hükümlü Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 3 Aralık 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; hükümlü ve tutuklulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen cezaevi vaizleri tarafından din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Hafızlık eğitimleri kurum eğitim odaları haricinde, eğitim almak isteyen ve yeterliliğe sahip hükümlü tutuklular için tahsis edilen hafızlık odalarında da devam ediyor. 2025 yılında ise bir hükümlü Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamladı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Programın açılış konuşmasını yapan Kurum Müdürü Vural Temür, "Hükümlü ve tutukluların dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kurumumuzda; Elif-ba Kursu, Tecvidli Kur'an-ı Kerim Kursu, oda sohbetleri, konferans, bilgi yarışması ve hafızlık eğitimi gibi çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda kurumumuzda yürütülen dini eğitimin en zor ve meşakkatlisinin hafızlık eğitimi olduğunu düşünüyorum, bu sebeple kurumumuzda özel bir oda oluşturduk, eğitim almak isteyen ve yeterliliği olan hükümlü ve tutukluları bu odaya yerleştirdik, bu odada eğitimini sabırla ve özveriyle tamamlayan ve sonrasında hafızlık unvanına kavuşan hükümlü kardeşimizi tebrik ediyor, programımıza katılan ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu güzelliği beraber yaşamak için burada toplandık"

Antalya İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, "Bugün 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak, bu güzelliği beraber yaşamak için burada toplandık. Bir insanın Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilmesi Kur'an'ı okuyabilmesi veya Kur'an'ın anlamıyla vakit geçirebilmesi aslında insanı etkileyen, yönlendiren, geliştiren kötülüklerden uzaklaştıran en büyük ana sebeplerden bir tanesidir. Kur'an inanan gönüllere şifadır, bir rahmet vesilesidir, okuyan insanın kalbini geliştiren ferahlatan, huzur veren, her okuduğunda anlamaya çalışarak okunduğunda farklı bir anlamın keşfedildiği olağanüstü en büyük kitaptır. Bu vesile ile kalbine, gönlüne Kuranı nakşederek hazfız olan hükümlü kardeşimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Hafızlık eğitimlerini çok önemsiyorum"

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar ise, "Bugün burada aldığı eğitimle hafız olan hükümlü kardeşimizin icazetine şahitlik etmek için bulunuyoruz. İnsan hayatında başına her türlü şey gelebilir, ancak hayat kaldığı yerden devam eder, bulunduğun noktada takılıp kalmamak, ümitsizliğe kapılmadan, yılmadan hayatımızın kalan kısmında ailemizin, sevdiklerimizin bizlerle gurur duyacağı, takdir edebileceği işler yapmalıyız. Bu kapsamda Ceza İnfaz Kurumlarımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızla yapılan protokol kapsamında yürütülen Hafızlık eğitimlerini çok önemsiyorum. Hayatınızın bir dönemi buralarda geçmekte bu zaman zarfında muhasebe yapmak hepiniz için çok önemli, bizlerin de sizlerin de hatalarımız vardır, asıl olan sonraki hayatımızda bu hatalardan ders çıkarmak bir daha bu hataları yapmamaktır. Hepinizin dışarıda aileleri var, onlar üzülüyorlar, dertleniyorlar, onlara bu sıkıntıları yaşatmayalım, bulunduğumuz ortamı bir fırsata çevirerek kurumlarımızda özellikle çok önemsediğimiz ve destek olduğumuz manevi rehberlik çalışmalarımıza aktif katılım sağlayalım, bu faaliyetler dini ve manevi duygularımızı geliştirdiği gibi bu faaliyetlere katılımınız iyi hal değerlendirmelerinde ödüllendirilmektedir. Bu vesileyle hafızlık icazetini alan hükümlü kardeşimizi tebrik ediyor, hafızlık eğitimine hala devam eden ve başlamak isteyen hükümlülerimize de başarılar diliyor en kısa zamanda muvaffak olmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kurum konferans salonunda, davetli protokol üyeleri ile beraber hükümlünün anne ve babasının da katılımı ile gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlamış olup ardından yapılan konuşmalar ve Ceza İnfaz Kurumu İlahi grubunun ilahi müzik sunumu ile devam etti. Programın son bölümünde Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar tarafından hafız hükümlüye cübbesi giydirilip Antalya İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen tarafından Hafızlık İcazet Belgesi takdim edildi. Hükümlü diğer protokol ve katılımcılar tarafından ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilerek program sonlandı.

"Hafızlık İcazet Töreni" Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Cumhuriyet Savcısı Cengiz Güler, Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil, Antalya İl Müftü Yardımcıları Talat Özmet, Ramazan Özgün Türkmen ve Şeyda Emine Yılmaz ile kurum personelleri ve hükümlü ve tutukluların katılımı ile gerçekleştirildi. - ANTALYA