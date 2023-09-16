Antalya'da Hobifest 2023 Coşkusu Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali ‘HobiFest 2023’ büyük bir coşkuyla başladı. Amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getiren HobiFest 2023’e Antalyalılar ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2023' büyük bir coşkuyla başladı. Amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getiren HobiFest 2023'e Antalyalılar ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2023' Cam Piramit alanında başladı. 'HobiFest 2023' amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirdi. Hobi ve macera tutkunlarının katıldığı festival bu yıl da onlarca doğa ve spor kulübünün katılımıyla gerçekleşiyor. Cam Piramit alanı içerisinde bisiklet, fotoğraf, doğa sporları, okçuluk gibi birçok hobi kulübü faaliyetlerini tanıttı. Hobi kulüpleri çeşitli gösteriler ile de etkinliğine katılan vatandaşlara renkli dakikalar yaşattı.

OFFROAD GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ

HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi bu yıl yine otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Hobi tutkunları alanı gezerek birbirinden renkli klasik otomobilleri tanıma fırsatı buldu. Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği - Antalya Antoff Offroad Kulübü – 4x4 Rally Raid Off-Road Kulübü ve Akdeniz Off-Road Team'ın katıldığı HobiFest 2023'te Beach Park Özel Seyirci Parkuru oluşturuldu. Offroad araçlarını adrenalin dolu gösterileri büyük beğeni topladı.

ANTALYALILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

HobiFest 2023'de ayrıca off-road yarışı, RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlendi. Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğin gerçekleştiği etkinliği Antalyalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cam Piramit dışında kurulan alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, FHC Sahne Sanatları Akademisi Latin Dansları Showlarıyla festivale renk kattı. HobiFest 2023 iki gün boyunca Antalyalı vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşatacak.