Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresinde Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nin yapımına başladı. Kentin simgelerinden Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan antik dönem kalıntıları seyir terasıyla ziyaretçilere sunulacak.

Gün yüzüne çıkarılan antik dönem kalıntı ve eserlerin ziyaretçilere sunulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi' hazırlanarak, yapımına başlandı. Falezler üstünde yeni yapılacak seyir terasıyla Antalyalılar, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi eserleri Akdeniz manzarası eşliğinde gezebilecek.

TARİHİ KULE YENİDEN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Antalya'nın tarihi simge yapılarından Hıdırlık Kulesi'nin kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları bulunmuştu. Hıdırlık Kulesi çevresinde uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmaları kapsamında kent belleğinde önemli bir yeri olan 96 yıllık buz fabrikasının temel ve duvar kalıntıları, antik hamam kalıntıları, taban mozaikleri ve kale suru kalıntıları açığa çıkarılmıştı.

CAM YÜZEYLERİN ALTINDA TARİHİ İZLEYECEKLER

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan proje kapsamında ilk olarak mevcut yapıların iyileştirilmesi ve eserlerin konservasyon çalışmaları yapılıyor. Ekipler, çelik konstrüksiyon döşeme için betonarme ve kuru duvar imalat çalışması gerçekleştiriyor. Seyir terası projesi ile alanda bulunan antik dönem kalıntılar ile diğer yapı kalıntılarının zemin altında kalan kısımlarının yürüyüş yolu kotundan cam yüzeylerle izlenmesi sağlanacak. Ziyaretçilerin eşsiz Akdeniz manzarasını da izlenmesine imkan veren ahşap yürüme yolları da proje de yer alıyor.