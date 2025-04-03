Antalya'da Güneşin Keyfi: Bayram Tatilcileri Sahilleri Doldurdu

Güneşin yüzünü gösterdiği Antalya'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Denize giren, yürüyüş yapan ve manzaranın tadını çıkaran tatilciler, yazdan kalma bir gün yaşadı.

Günlerdir süren yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Antalya adeta baharı değil, yazı karşıladı. Hava sıcaklığı 18 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise aynı seviyeye ulaşınca tatilciler sahillere akın etti. Kentin simge noktalarından Konyaaltı Sahili, kalabalık görüntüleriyle yaz aylarını aratmadı. Kimi kumsalda yürüyüş yaparken kimi de sahil şeridindeki banklarda manzaranın keyfini çıkardı. Deniz kenarında çocuklar çakıl taşlarıyla oynarken, gençler ve aileler denizin serin sularında yüzdü. Bazı vatandaşlar, kayalıklardan denize atladı, bazısı ise denizi izleyip dinlendi.

Tatilini Antalya'da geçirenler arasında deprem bölgesinden gelenler de vardı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Nurhan Deveci, kardeşini ziyaret için geldiği şehirde denize girerek bayramın tadını çıkardığını söyleyerek, "Antalya'ya daha önce defalarca geldim. Bu kez bayram için geldik. Elbistan'dan, deprem bölgesinden. Hazır fırsat bulmuşken denize girelim dedik. Su serin ama girmeye değer. Dün Olympos'a da gittik. Antalya çok güzel. Her zaman gelinmesi gereken bir yer" dedi.

Nurhan Deveci'nin kentte yaşayan abisi İlhan Deveci ise 35 yıldır Antalya'da olduğunu belirterek, "Yaz kış, gece gündüz fark etmez, sürekli denize giriyorum. Şu an deniz suyu çok güzel. Dışarısı serin ama deniz sıcak. Yüzmek en iyi spor. İnsan kendini özgür ve mutlu hissediyor. Antalya'da yaşamak gerçekten ayrıcalık. Atatürk'ün dediği gibi, burası dünyanın en güzel cenneti" diye konuştu.

Antalya'da yalnızca deniz değil, sahil parkları ve yürüyüş alanları da doldu. Bebek arabalarıyla yürüyüş yapan ailelerden scooterla gezen gençlere, piknik yapanlardan bisiklete binenlere kadar herkes güneşin ve tatilin tadını çıkardı. - ANTALYA