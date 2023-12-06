Antalya'da Gönüllüler Günü Buluşması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında gönüllü topluluklarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren 37 sivil toplum kuruluşu ve öğrenci topluluğuyla Karaalioğlu Parkı Yıldız Kenter Sahnesi'nde bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, konuşmasında, dünyadaki yeni yönetişim modelinde gönüllülerin önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Gelişen ve değişen teknolojiyle gençlerin her platformda fikirlerini paylaşma fırsatı bulduğunu dile getiren Arslan, " Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak belediyecilik anlayışı ile sivil toplum kuruluşu, dernekler ve farklı platformlardaki topluluklara önem veriyoruz. Kentte farklı düşüncede olan genç arkadaşlarımızla Gençlik Meclisi'ni kurduk. Gençlik Meclisi'nden çıkan fikirler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya koyduğumuz projeler oldu."

dedi.

Gönüllülerin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde görev almasında mutlu olduklarını belirten Arslan, gençlerin bu tür etkinliklerde tecrübe elde ettiğini ve her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Genç Antalya Gönüllü Lideri Mine Nur Demirkıran ise gönüllü projesiyle yüzlerce genç arkadaş tanıdığını aktardı.

Birçok etkinliğe katılarak sertifika aldığını anlatan Demirkıran, "Bu benim üniversite sonrasındaki hayatıma önemli katkı sağlayacak. Görev aldığım etkinliklerde edindiğim bilgi ağı ayaklarımın yere daha sağlam basmasını sağladı." diye konuştu.