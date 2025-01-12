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Antalya'da Gençler Falezlerden Düşen Tavuğu Kurtarıp Sahiplendi

Antalya'da Gençler Falezlerden Düşen Tavuğu Kurtarıp Sahiplendi
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Antalya'da yapılan SUP board aktivitesi sırasında falezlerden denize düşen bir tavuk, gençler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan tavuk, 'Deniz' adı verilerek sahiplenildi ve artık gençlerle birlikte turlara katılıyor.

Antalya SUP board (kürek sörfü) yapan bir genç, falezlerden denize düşen bir tavuğu fark etti. Tavuğu denizden alarak kurtaran genç, sahile getirdikleri hayvanı temizleyip sahiplendi. Kurtarıldığı yerin anısına "Deniz" adı verilen tavuk, şimdi bir an olsun gencin yanından ayrılmıyor.

Konyaaltı'nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için denize açılan Tahir Özden, falezlerden bir kuşun düştüğünü fark etti. İlk başta martı zannettikleri hayvanın bir tavuk olduğunu anlayan grup, hızlıca kurtarma çalışmasına başladı. Tavuğu sudan çıkarıp sahile getiren Özden ve arkadaşları, hayvanı sakinleştirip temizledikten sonra sahiplenmeye karar verdi. Tavuğa "Deniz" ismini veren Tahir Özden, tavuğu kurtardıkları anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlar binlerce kez izlendi.

"Adını Deniz koyduk"

Olayı anlatan Tahir Özden, "Falezlerden bir kuşun düştüğünü fark ettik. İlk başta martı olduğunu düşündük ama yakından bakınca horoz mu yoksa tavuk mu olduğunu anlayamadık, bu da aramızda tartışma konusu oldu. Hemen gidip aldık, biraz korkmuştu ve susamıştı. Su verip sakinleştirdik. Ardından temizleyip kuruttuk ve bizimle kalmasına karar verdik. Artık turlarımıza o da katılıyor. Denizde bulduğumuz için adını 'Deniz' koyduk, manidar olsun dedik" diye konuştu.

"Görenlerin ilgisini çekiyor"

Horozun sürekli yanında olduğunu belirten Özden, "Bugün 4'üncü günümüz. Nereye gitsek bizimle geliyor, kaçmıyor ve otlarken de hep yanımızda kalıyor. Görenlerin ilgisini çekiyor, fotoğraf çekmek ve sevmek için yanımıza geliyorlar. Kedi ya da köpek alışıldık bir şey ama böyle bir hayvan görmek çok farklı. Fazlasıyla uysal, kolumuzda taşırken ya da yanımızda dururken çok sakin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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