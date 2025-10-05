Antalya'da Gazze Katliamına Dikkat Çeken Yürüyüş Düzenlendi

Antalya'da Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe karadan motosiklet grupları, denizden ise tekneler eşlik etti.

Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısı ile Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan binlerce kişi, Konyaaltı Olbia meydanında toplandı. Yürüyüşe karadan motosiklet gruplarının yanı sıra denizden de tekneler eşlik etti. Ellerinde Gazze'de hayatını kaybeden bebek ve çocukları temsil eden kefene sarılmış bebek figürleri bulunan grup üyeleri, 'Antalya'dan Gazze'ye direnişe bin selam' ve 'Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz' sloganları attı. Konyaaltı Kent Meydanı'na kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşe katılanlara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

"İnsanlık onurunu hiçe sayan bir soykırım yaşanıyor"

1.5 saat süren yürüyüşün ardından Konyaaltı Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, 2 yıldır tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de, özellikle Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bir soykırım yaşandığını belirtti. Erduran, "Masum insanlar, kadınlar, yaşlılar ve en çok da çocuklar açlık silahı ile sistematik bir yok etme politikasının kurbanı oluyor. Bu bir savaş değil, bu sivil halka uygulanan topyekün bir zulüm ve insanlık suçudur. Yıllardır Gazze'ye gıda, su, elektrik, yakıt ve ilaç girişinin engellenmesi, bölge halkını hayatta kalma mücadelesinin en zorlu sınavıyla karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

"Sumud Filosu, direnişin adı oldu"

İsrail'in Gazze'yi açlık ve susuzluk ile teslim almaya çalıştığını söyleyen Erduran, "Mavi Marmara ile başlayan Özgürlük Filosu ruhu, bugün Sumud Filosu, yani 'direniş ve kararlılık filosu' ile devam ediyor. Bu filolar, sadece insani yardım gemileri değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki özgür insanların zalimin karşısında dimdik duruşunun, Gazze'nin yanında oluşunun ve esareti asla kabul etmeyeceğinin yüzen anıtlarıdır. Onlar, ablukayı yarmaya giden bir avuç gemi değil, milyarlarca insanın duasını ve umudunu taşıyan iman ve inanç kaleleridir. Ş uda bilinsin ki Sumud ne ilk ne de son olacak. Keza İtalya'dan 11 gemi ile hareket eden Özgürlük Filosu, geçen aylarda Malta açıklarında saldırıya uğrayan ve geri dönmek zorunda kalan Vicdan gemisi ile birlikte yolculuğuna devam ediyor. Özgürlük Filosu, Gazzeye 300 mil mesafede ve geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA