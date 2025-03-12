Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

Antalya'da Gazetecilikte İz Bırakan Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti

Antalya'da Gazetecilikte İz Bırakan Cengiz Savaşeri Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi Cengiz Savaşeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatı, Antalya basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Savaşeri, gazetecilik kariyerine birçok katkı sunmuş ve dergilerde önemli görevler üstlenmiştir.

Antalya'da 30 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Cengiz Savaşeri, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyesi olan ve 30 yılı aşkın meslek hayatı boyunca basın camiasına önemli katkılar sunan Cengiz Savaşeri'nin vefatı, Antalya basın camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Yıllarını gazeteciliğe adayan, Antalya basınına büyük emekler veren Cengiz Savaşeri (75), 13 Mart Perşembe günü öğle namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalya'da 7 yıl boyunca Orkun Dergisi'nin temsilciliğini yaparak basın dünyasına katkı sunan Savaşeri, ayrıca Yeniçağ Gazetesi'nin Antalya temsilciliğini üstlendi. Orkun Kültür Evi adlı kitapçıyı 5 yıl boyunca işleterek, haftalık kültürel toplantılar ve yazar imza günleri düzenledi. Gazetecilik kariyerinde Olay07 adlı haftalık bölge gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı, Antalya Hayat Dergisi'nde yayın yönetmenliği ve Antalya Gündem Gazetesi'nde genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca birçok dergi, gazete ve internet sitesinde yazıları ve haberleri yayımlandı. 30 yılı aşkın meslek hayatında gazetecilikten hiç kopmayan Cengiz Savaşeri, emeklilik sonrası da medya alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Savaşeri, son olarak Akdenizgercek.com.tr'de yazı işleri müdürü olarak görev yapmaktaydı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sevgilisini asfalta çarparak öldüren cani ifadesinde alkole sığındı
img

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
img

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'den Bahçeli'nin 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
Lüks moda devine NFT davası

Lüks moda devine NFT davası
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.