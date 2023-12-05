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Antalya'da Engelliler Günü etkinliği: Özel öğrenciler tarım lisesi öğrencileriyle birlikte ürünleri topladı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aksu'da öğrenim gören özel öğrenciler, tarım lisesi öğrencilerinin ürettikleri mantarları ve sebzeleri birlikte topladı. Etkinlikte öğrenciler büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aksu'da öğrenim gören özel öğrenciler, tarım lisesi öğrencilerinin ürettikleri mantarları ve sebzeleri birlikte topladı.

Aksu ilçesinde bulunan Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettikleri mantarlar ve açık alandaki sebzeler, Cihadiye Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gören özel öğrencilerle birlikte özel günleri münasebetiyle toplandı.

Etkinliğe katılan Aksu Milli Eğitim İlçe Müdürü Süleyman Gökçen, "Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu etkinlikte özel ve keyifli bir gün geçirdiler. Her iki okulumuzun müdür, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Tarım Lisesi bahçesinde ve mantar atölyelerinde yetişen ürünleri birlikte topladık. Öğrenciler için büyük bir sevinç ve mutluluk oldu" dedi.

"Özel öğrencilerle hasat ettik"

Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş, öğrencileri bu özel günde ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Tarım Lisesi olarak öğrencilerimizle sene başından sonuna kadar uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Geçen sene kurduğumuz mantar atölyemizde bu sene içinde yetiştirdiğimiz ve hasada gelen mantarlarımızı ve açık alanda öğretmelerimizin nezaretinde öğrencilerimizin yetiştirdiği sebzeleri, bugün okulumuza konuk olan özel öğrencilerle birlikte hasat ettik. Öğrencilerin gözündeki o ışığı görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür etkinlikleri her yıl yapma gayreti içerisindeyiz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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