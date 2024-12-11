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Antalya'da Drift Attıktan Sonra Kazaya Karışan Araç Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza

Antalya'da Drift Attıktan Sonra Kazaya Karışan Araç Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza
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Manavgat'ta yağışlı havada drift atan Fiat Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beton panellere çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonucu sürücüye 32 bin TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi de zararının karşılanması için şikayetçi oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su biriken yolda 2 dakikaya yakın bir süre drift atan Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, araçla beton panellere çarptı. Drift ve kaza anı güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansırken, sürücüsü belirlenemeyen araca trafik ekiplerince 32 bin TL para cezası uygulandı.

Sanayi Mahallesi 2007 Sokak üzerinde yağıştan dolayı yaklaşık 2 dakika boyunca dirft atan 07 JD 402 plakalı Fiat Tofaş marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin önünde bulunan beton panellere çarptı. Maddi hasarın oluştuğu Tofaş marka aracın drift attığı anlar ve kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin drift atarken betopanlara çarpması ve kısa bir duraklamanın ardından uzaklaşması yer aldı.

İş yeri sahibi şikayetçi oldu

Toplamda 20 beton panele zarar veren otomobil sahibini bekleyen iş yeri sahibi, araç sürücüsünün gelmemesi üzerine trafik ekiplerini çağırarak güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntülerden Tofaş marka otomobilin plakasını belirleyerek 32 bin TL para cezası uyguladı. Betopanları zarar gören iş yeri sahibi ise zararının yaklaşık 30 bin TL olduğunu, karakola giderek şikayette bulunduğunu belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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