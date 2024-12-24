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Antalya'da Dönülmez Tabelasına Rağmen Dönmek İsteyen Araç Kaza Yaptı

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Antalya'da sola dönüşün yasak olduğu bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kazanın, güvenlik kameralarına anbean yansıdığı belirtildi.

Dönülmez tabelasını dikkate almayınca araç ile böyle çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da sola dönüşün yasak olduğu kavşak sisteminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi ile Portakal Çiçeği Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet F. T. idaresindeki 63 AED 097 plakalı Toyota marka otomobil sola dönülmez tabelası bulunan kavşak sisteminde dönmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen Abdullah Ö.'nün kullandığı 07 BRG 349 plakalı Audi marka lüks araç, Mehmet F. T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 63 AED 097 plakalı araç yol ortasında refüje ve tabelaya çarparak durabildi. Araçta bir kişinin sıkıştığı ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hareket kabiliyetini kaybederek yol ortasında kalan araç nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, araçlar vatandaşlar tarafından iteklenerek yol kenarına alındı.

Uyarıya rağmen dönmek istedi

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Her iki yöne aynı anda yeşil ışık yanan kavşak sisteminde sola dönüşün yasak olmasına rağmen aracın dönmek istemesi ve karşı yönden gelen lüks aracın çarptığı görüldü. Kazayı gören ve çevredeki işletmelerden birisinde çalışan Burak Gökçe, "Araç karşı taraftan geliyordu. Sola dönülmez tabelası olduğu halde sola döndü. Karşı istikametten gelen araçta çarpınca kaza oldu. Ambulans, itfaiye ve polis geldi, müdahale ettiler. Özellikle yaz aylarında bu kavşakta çok fazla kaza oluyor" dedi.

Antalya'da Dönülmez Tabelasına Rağmen Dönmek İsteyen Araç Kaza Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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