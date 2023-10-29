Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu

Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konseriyle kutlamalar doruğa çıktı. Konserin ardından 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programa binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu'nun eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Varyantta açılan 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı elden ele meydana kadar taşındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüdü, marşlara eşlik etti. Meydandaki kalabalığı dev platformdan selamlayan Başkan Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atamızın dediği gibi; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz' 100 yıl önce olduğu gibi, elbet olacak imkansızlıklar, zorluklar, karşı çıkanlar. Elbet olacak vazgeçenler, sözünden dönenler, elbet olacak adını unutturmaya çalışanlar. Ama biz cumhuriyetimizin ışığında, senden aldığımız güçle, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz Ata'm. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Belediye başkanı olarak buradaysam, tek bir sebebi var bunun, o da cumhuriyet. Bir Yörük köyünden başlayan bu yolculuğun adıdır cumhuriyet. Ölüme en yaklaştığım anda hastane koridorunda bu toprakların yetiştirdiği doktorun, kurtaracağız inadıdır cumhuriyet. Cumhuriyet bir tarlada, daha iyi sebze meyve üretmek için alın teri döken çiftçidir. Her bir misafire güler yüzle ev sahipliği yapan turizmcidir cumhuriyet" dedi.

"Sizlersiniz cumhuriyet, biziz cumhuriyet"

Cumhuriyeti gitmez denilen yere yolu, olmaz denilen yere suyu, yapılamaz denilen yere hizmeti götürmek olarak tanımlayan Başkan Böcek, "Bu vatan için, al bayrağımız için, ezanımız için gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiktir cumhuriyet. Sizlersiniz cumhuriyet, biziz cumhuriyet. İşte bu nedenle cumhuriyetin yüzü sensin Antalya'm" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarıyla Antalyalıları coşturan Sefo, muhteşem bir konser verdi. Vatandaşlar, şarkılar eşliğinde Cumhuriyeti kutlarken, büyük coşku yaşadı. Başkan Böcek konser sonrası Sefo'ya çiçek ve tablo hediye etti.

500 dron muhteşem gösteri

Konserin ardından tarihi Kaleiçi semtinin üzerinde 500 dron ile gerçekleştirilen muhteşem gösteri büyük beğeni topladı. Havalanan yüzlerce dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Atatürk silueti çizildi. Vatandaşlar bu unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti. - ANTALYA