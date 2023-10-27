Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kapalı olacak yollar belli oldu

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim günü kapalı olacak yollar ve saat aralıkları şu şekilde paylaşıldı:

"Saat 10.00 itibarıyla Konyaaltı Caddesi-Barbaros Işıklı Kavşağı- Valikonutu Kavşağı-Huzur Kavşağı-Cumhuriyet Meydanı arası trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Saat 10.00 itibarıyla F-16 gösterisi için Akdeniz Bulvarı, Müze Kavşağı, Su Otel Kavşağı-Minicity Kavşağı-Belediye Caddesi, Arapsuyu Caddesi Kavşağı, Belediye Caddesi-Kuşkavağı Caddesi Kavşağı, Konyaaltı Belediyesi sonrası isimsiz sokak, 470. Sokak kavşağı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-Belediye Caddesi Kavşağı, Sealife Otel Kavşağı arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi üzerinden verilecek. Ayrıca Belediye Caddesi 600, 603, 605, 608 araç trafiğine kapatılacak.

Saat 14.00 itibarıyla fener alayı için Fener Kavşağı-Müze Kavşağı, Meteoroloji Kavşağı, Barbaros Işıklı Kavşağı, Müze Kavşağı ve Konyaaltı Caddesi'ne bağlanan ara sokaklar, Huzur Kavşağı, Katlıotopark Kavşağı, Varsaklı Kavşağı, 100. Yıl Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi'ne bağlanan ara yollar, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi-Hasan Subaşı Caddesi kavşağından Katlı Otopark istikameti araç trafiğine kapatılacak." - ANTALYA