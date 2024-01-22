Antalya'da Çocuklara Özel Tiyatro Şenlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatilini sanatla buluşturmak amacıyla düzenlediği iki ayrı tiyatro şenliği ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Antalya Şehir Tiyatrosu ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen tiyatro şenlikleri, üç farklı sahnede devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tiyatro etkinlikleri ile çocuklara keyifli bir yarı yıl tatili sunuyor. Antalyalı çocuklar, her gün üç farklı sahnede iki ayrı seansta tiyatro oyunlarıyla buluşarak tatillerini daha anlamlı ve eğlenceli geçiriyor.

OKYANUSTA BİR SU DAMLASI

Antalya Şehir Tiyatroları 1. Uluslararası Sömestir Festivali kapsamında çocuklar için Yıldız Kenter Sahnesi'nde "Okyanusta Bir Su Damlası Gibi" oyununu sahneledi. Oyunun konusu denizi geçmek isteyen beş karakterin traji-komik hikayesini anlatan sözsüz bir performans. Ancak, zorlu koşullarda hayatta kalmak için birbirlerine muhtaç hale gelmişlerdir.

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

Diğer yandan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği'nde ise "İki Şaşkın Kafadar" isimli oyun çocuklarla buluştu. Çocuklar, oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi., "İki Şaşkın Kafadar" gösterisi ise sevgi saygı ve yardımlaşmayı ele alan şaşkın iki arkadaşın komik hikayesini ele alıyor.

HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Sömestr Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği Antalya Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde her gün 13.00 ve 15.00 seanslarıyla ücretsiz izlenebilecek. Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) 1. Uluslararası Sömestir Festivali ise Yıldız Kenter Sahnesi'nde 4 Şubat'a kadar sürecek. Oyun biletleri www.ast.gov.tr üzerinden ya da AŞT gişelerinden alınabilecek.