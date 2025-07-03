Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla 1 buçuk saat içinde kontrol altına alındı. Yangında bazı çocukların ebeveynlerine yardım etmesi dikkat çekti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda başlayıp ağaçlık alanlara zarar veren ve mahalledeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 1 buçuk saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekipler kadar vatandaşlar da alevlerin evlerine ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın alanında bazı çocukların ise oyuncaklarını bırakıp ebeveynlerine yardım ettiği görüldü.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çalılık alanda başlayan yangın ağaçlara da sıçradı. Rüzgarla bir anda yayılan yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahalede bulunsa da başarılı olamadı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, orman ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yanan alanlarda alevlerin evlerin bahçesine kadar geldiği gözlendi.

Bazı mahalle sakinlerinin yaşadıkları korkudan dolayı gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangın alanında bazı çocukların oyuncaklarını dışarıda yere atıp ebeveynlerine yardım ettiği görüldü. Bir kız çocuğu çeşmeden plastik şişeye doldurduğu suyu, evlerinin etrafına döktü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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