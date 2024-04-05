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Antalya'da Büyükbaş Hayvanlara Aşılama ve Kimliklendirme Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, büyükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme çalışmalarına devam ediyor. Sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanlarda aşılama, küpeleme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalar, hayvan sahiplerine; hayvan takibinin sağlanması, sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele gibi birçok avantaj sağlıyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların Antalya'nın tüm ilçelerinde devam ettiğine dikkat çekildi. Hayvan sağlığı için ekiplerin sahada olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Antalya genelinde hayvan sağlığı için sahadayız. Veteriner hekimlerimiz Akseki'de küçükbaş hayvanlarda, Gazipaşa'da büyükbaş hayvanlarda kimliklendirme ve hastalıkların önlenmesi amacıyla küpeleme ve aşılama yaptı" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa Antalya Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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