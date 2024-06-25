Antalya'da 755 gram olarak erken doğan bebek yoğun bakım mücadelesini kazandı

Antalya'da özel bir hastanede 755 gram olarak erken doğum ile dünyaya gelen Mercan Çınar bebek, 92 günlük yoğun bakım mücadelesini kazandı, annesi Buse Değirmenci sevinç gözyaşlarına boğuldu. Değirmenci, "92 gün biraz zor geçti, ama başardık" dedi.

Türkiye'nin 8'inci Özel Kadın Doğum Hastanesi ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında anne sütü yeni doğan yoğun bakım değerlendirmesinde Antalya birinciliğinin sahibi olan Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, Selami ve Buse Değirmenci çiftinin 26 haftalık 755 gram ağırlığında bebekleri dünyaya geldi. Mercan Çınar adını verdikleri bebekleri 92 gün yoğum bakım yaşam mücadelesini kazandı. 2 kilo 500 gram ağırlığına gelen Mercan bebek, için hastanede cübbe giydirdi ve mezuniyet töreni düzenlenerek aileye plaket takdim edildi. Bebeğini kucağına alan Buse Değirmenci, sevinç gözyaşları eşliğinde taburcu oldu. Çınar bebeğin yoğum bakım süreci hakkında bilgi veren Doç Dr. Ali Annagür, hamileliğin 26. Haftasında doğumun gerçekleştiğini ve 255 gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Uzun bir yeni doğan sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik" dedi.

Annenin sevinç gözyaşları

Bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Buse Değirmenci, zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Süreç biraz zordu çok yıprandık. Ali hocam ve diğer personel sayesinde bu süreci atlattık. 92 gün biraz zor geçti, ama başardık. Benim ikimizim vardı, onu kaybettim. Ama benim çocuğum olağan üstü bir çocuk. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör'de, yeni doğan servisi ile yoğun bakımda görevli doktor ve hemşire ekibine teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte sabrettiler, ekibe güvendiler. Sonuçta emeklerimiz boşa çıkmadı. Bizim için en büyük mutluluk annenin ve bebeğin sağlığı ve mutluluğudur" şeklinde konuştu. - ANTALYA