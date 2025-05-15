Antalya'da 7 Yaşındaki Çocuğun Feci Kazası Güvenlik Kamerasında

Antalya'da 7 Yaşındaki Çocuğun Feci Kazası Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki A.D., otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı; çocuğun annesi çarpan araca binerek hastaneye gitti.

Antalya'da feci kaza: Topun peşinden giden 7 yaşındaki çocuk, otomobilin altında böyle kaldı

Çocuğun yoldan geçen otomobil altında kalma anları güvenli kamerasına yansıdı

O sırada aracına binen anne, ağır yaralanan çocuğunu görünce çarpan otomobille birlikte hastaneye gitti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan A.D.'ye, G.Y.'nin kullandığı 07 BIJ 227 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta oyun oynayan çocuğun topun peşinden gittiği sırada yoldan geçen otomobilin altında kalma anları yer aldı. Görüntülere, ağır yaralanan çocuğu çarpan araçtakiler otomobile alırken, o sırada kendi aracına binip olayı duyan annenin de, çarpan araca binip hastaneye birlikte gitme anları da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Yerel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford, fren fonksiyonu kaybı nedeniyle 273 bin aracını geri çağırdı

Otomotiv devi 273 bin aracını geri çağırdı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.