Antalya'da Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz
ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları, Kurban Bayramı süresince ve 15 Temmuz’da yolcularını ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları, Kurban Bayramı süresince ve 15 Temmuz'da yolcularını ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
ANKA / Yerel