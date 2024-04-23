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Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Antalya'da düzenlenen devir teslim töreni ile Vali Hulusi Şahin, valilik makamını Cengiz Topel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi 23 Nisan Çocuk Valisi Beren Arslan'a devretti. Çocuk Vali Beren Arslan, çocukların eşit şartlarda eğitim alması, çevrenin korunması ve kadınların güçlenmesi gibi konularda taleplerde bulundu.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen devir teslim töreni ile Vali Hulusi Şahin, valilik makamını Cengiz Topel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi 23 Nisan Çocuk Valisi Beren Arslan'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen sembolik devir teslim töreni ile Antalya Valisi Beren Arslan oldu. Antalya Valilik makamında düzenlenen sembolik törende Vali Hulusi Şahin, makam koltuğunu Cengiz Topel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Beren Arslan'a devretti.

Makam koltuğuna oturan Çocuk Vali Beren Arslan "Öncelikle her zaman bizlere güvendiğini belirterek güzel ülkemin geleceğini bizlere armağan eden, kendi çocukları ile beraber tüm dünya çocuklarına bu güzel günü armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum. Dünyanın en güzel şehrinde yaşayan tüm çocukları temsilen bu makamda bulunmaktayım" dedi.

"Türkiye'de benimle beraber sadece üç, dört tane kadın vali bulunmaktadır"

Vali Hulusi Şahin'e 23 Nisan dileklerinden bahseden Çocuk Vali Beren Arslan "Dünyadaki tüm çocukların barış içerisinde yaşamasını istiyorum. Haberlerde açlıktan ve savaşta ölen çocuklar görmek istemiyorum. Her çocuğun kendisine özel beceri ve yeteneklerinin olduğunu düşünüyor, bu doğrultuda tüm çocukların eşit şartlarda faydalanabileceği bir eğitim sistemi kurulmasını istiyorum. Doğa ve çevreyi korumak için yeşil alanların artırılarak geri dönüşümün çoğaltılmasını istiyorum. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir kaynak enerji sistemlerinin çoğaltılmasını istiyorum. Kadınlarım ellerinin değdiği her yeri güzelleştirmesi sebebiyle, toplumun tüm alanlarında kendi ayakları üstünde durabilen kadın sayısını artırmaya yönelik projeler yapılmasını istiyorum. Ayrıca kadın vali, vali yardımcısı sayıları da artırılmalıdır. Çünkü şu anda Türkiye'de benimle beraber sadece üç, dört tane kadın vali bulunmaktadır. Sokak hayvanları için barınak, gıda ve bakım hizmetleri sunulan tesislerin çoğaltılmasını istiyorum. Son olarak da içimizdeki vatan ve bayrak sevgisiyle tüm gücümüzle çalışıp ülkemizi tüm alanlarda zirveye çıkaracağımız konusunda bizlere güvenmenizi istiyorum" dedi.

Çocuk Vali Beren Arslan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı telefonla arayarak okullarda spor salonlarının artırılması için talimatta bulundu.

Vali Hulusi Şahin, Çocuk Vali Beren Arslan'a tablet, kitap seti ve içinde kırtasiye malzemeleri olan okul çantası hediye ederek güzel dileklerinden ötürü Çocuk Vali Beren Arslan'ı tebrik edip 23 Nisan vesileyle çocuk vali şahsında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Sembolik devir teslim töreninin ardından çocuk vali Beren Arslan, Vali Hulusi Şahin ile birlikte Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOOG makam arabasına binerek 23 Nisan tören alanına gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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