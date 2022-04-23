Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı - Haberler

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Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı

Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Antalya'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Covid önlemleri dolayısı ile pandemi döneminde az sayıda kişinin katılımı ile yapılan etkinliğe normalleşme adımları sonrasında çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan'ın anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Antalya, Çocuk, Yerel, Haberler

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