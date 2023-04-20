Antalya'da 23 Nisan Kutlamaları Sevgi Korteji ile Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sevgi korteji ile başladı. Farklı ülkelerden Antalya’ya gelen dünya çocukları, sevgi kortejinden tüm dünyaya barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi mesajı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sevgi korteji ile başladı. Farklı ülkelerden Antalya'ya gelen dünya çocukları, sevgi kortejinden tüm dünyaya barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi mesajı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği kapsamında 8 farklı ülkeden Antalya'ya gelen 300 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sevgi kortejine katıldı. 24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen dünya çocukları hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türk öğrencilerin de yer aldığı kortej, Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortejin ardından meydanda kurulan sahnede Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan'dan gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü dansları Antalyalıların beğenisine sundu.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları, 22 ve 23 Nisan'da Cam Piramit Kral Yolu üzerinde farklı etkinliklerle kutlanacak. Cam Piramit alanında 10: 00 ile 19: 00 saatleri arasında satranç turnuvası, uçurtma festivali, dev maskotlar, şişme oyun parkları, panayır oyunları, sergi, fotoğraf çekim alanları gibi birçok etkinlik çocuklarla buluşacak. 23 Nisan günü ise program Cam Piramit Amfi Tiyatro Bölümü'nde saat 10: 30'da başlayacak. Canlandırmalar, öğrenci gösterileri, halk oyunları, konuk öğrenci gösterileri ile tüm gün devam edecek.