Antalya'da "19 Mayıs" etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

ANTALYA - Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Cumhuriyetin kuruluşunun en önemli adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. yılını kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

1.Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla her türlü işgale açık hala gelen vatan topraklarının düşman tarafından paylaşılmaya başlandığını aktaran Gürhan, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması Türk milletinin yeniden doğuşu ulusal kurtuluşumuzun başlangıcıdır. Bir milletin esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmesidir. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ve emanetidir. Geçmişini, tarihini kültürünü, bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençler, sevgi barış, hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunları üstesinden gelecek, birlik beraberlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü hale getireceksiniz" dedi.

Törene, CHP Antalya Milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.