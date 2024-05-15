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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gemiler ziyarete açılıyor

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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı gemiler vatandaşların ziyaretine açılacak.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı gemiler vatandaşların ziyaretine açılacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı gemiler, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacak. Alanya Limanı'nda TCSG 92, Antalya Askeri Limanı'nda TCSG 105, Finike Limanı'nda TCSG 914, Kaş Limanı'nda TCSG 20, TCG Göksu Kaleiçi önlerinde demir yerinde ve TCG Burakreis de Antalya Askeri Limanı'nda vatandaşları bekliyor olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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