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Antalya'da 15 Yaşındaki Genç Yolda Bayıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşıyla yürüyen 15 yaşındaki genç baygınlık geçirdi. Olay yerindeki vatandaşlar hemen yardımcı oldu ve genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşıyla yürürken bir anda yere yığılıp kaldı

Baygınlık geçiren genç hastaneye götürüldü

O anlar kameraya yansırken, gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu

ANTALYA - Antalya'da kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada rahatsızlanan 15 yaşındaki genç, bir anda yere yığıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan ve yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu genç adam, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Erhan K. Y., bir anda yere yığılarak bayıldı. Gencin yardımına arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koşarken, baygın vaziyetteki genç, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adamın hastanede yapılan müdahalenin ardından kendine geldiği öğrenilirken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gencin arkadaşının yere yığıldığını görmeden yoluna devam ettiği, olayı fark edince hemen yanına geldiği, ilk olarak yoldan geçen bir araç sürücüsünün durduğu, ardından da çevredeki esnaflar ve vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Antalya'da 15 Yaşındaki Genç Yolda Bayıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel

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