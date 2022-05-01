Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar kutlamaları evinin penceresinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalar için Aydın Kanza Parkı'nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Polis ekipleri ise etkinlik sırasında üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik alanına girmek isteyenler iki ayrı arama noktasında üstü arandıktan sonra alana alındı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar ise kutlamaları pencerelerinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi. Turistler bariyerlerin arkasından sık sık görüntü aldı. Kutlamaların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı, 1 Mayıs, Antalya, Aydın, Yerel, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title