Antalya Cezaevinde Hafızlık İcazet Programı Düzenlendi

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hafızlığını tamamlayan ve eğitimine devam eden hükümlüler için 'Hafızlık İcazet Programı' gerçekleştirildi. Programa katılan yetkililer, hafızlık eğitiminin önemini vurguladı.

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Manevi Rehberlik Birimi görevlilerinin rehberliğinde hafızlığını tamamlayan ve eğitimine devam eden hükümlü ve tutuklular için "Hafızlık İcazet Programı" gerçekleştirildi.

Cezaevinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, hafızlık sürecine dair sinevizyon gösterisi yapıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan ve halen sürdüren hükümlüler, katılımcılara Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programa katılan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, hafızlığın insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, ceza infaz kurumu koşullarında verilen bu eğitimin hükümlüler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. Kahveci, hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlüleri tebrik ederek icazet belgelerini takdim etti. Program, Döşemealtı İlçe Müftüsü Ramazan Avcı'nın yaptığı dua ile sona erdi. Etkinliğe, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Fatih Arıcigil, Antalya İl Müftü Vekili Talat Özmet, ceza infaz kurumu müdürleri, din görevlileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile hükümlü ve tutuklular katıldı. - ANTALYA

