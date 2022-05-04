Antalya Büyükşehir, Ücretsiz Diş Tedavisi Hizmetini Sürdürüyor

KEPEZ, ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Önce sağlık, önce insan" parolasıyla Kepez ilçesinde hizmete açılan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde bir yılda 8 bin 408 hastaya hizmet verildi.

Halkın temel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Sağlık Merkezi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı için önemli bir boşluğu doldurdu. Nisan 2021'de faaliyete başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde vatandaşlar sosyal güvence aranmaksızın diş tedavilerini yaptırabiliyor. Vatandaşlar ve çocuklar, masraflı olan diş tedavilerini ücretsiz yaptırmanın mutluluğunu yaşıyor.

ÖZELİ ARATMAYAN KONFOR

Son teknoloji cihazlarla donatılmış Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde, 7-14 yaş arası 5 bin 929 çocuğa 15 bin 5762 işlem yapıldı. Çocuklara 3 bin 575 fırça macun hediye çanta seti dağıtıldı.

RANDEVULU TEDAVİ

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde, 14 yaş üstü hasta kabulüne ise Ekim ayı itibariyle başlandı. 2479 yetişkin hastaya, 7 bin 731 işlem yapıldı. Tedaviler randevulu olarak yapılıyor. Poliklinikten, 0 242 361 39 18 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler herhangi bir ücret alınmadan gerçekleştiriliyor.