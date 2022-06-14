Antalya Büyükşehir, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatını Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına geçilen proje, 1312 kedi ve 732 köpek kapasitesi ile can dostlara sıcak bir yuva olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirerek, Antalya'daki sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden birini kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde yapımına başladığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin inşaatı tamamlandı. Proje içinde yer alan yapılarda ve çevresinde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. 42 bin metrekare alanda hayat bulan proje ile can dostlar, yerden ısıtmalı, geniş ve modern yeni yaşam alanlarına kavuşacak.

1312 KEDİ VE 732 KÖPEK KAPASİTELİ

Çevre temizliği, peyzaj düzenlemesi ve tesiste bulunan iklimlendirme testlerinin ardından proje misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 1312 kedi ve 732 köpek kapasiteli projede sokak hayvanlarının modern şartlarda bakımı ve konforu için her detay düşünüldü. Projede, idari bina, klinik binası, hasta köpek revirleri, ön kayıt binası, karantina binası, kedi evi, mama deposu, personel binaları, giriş güvenlik binası ve mekanik merkez binası yer alıyor. Ayrıca, operasyon öncesi ve sonrası kafesleri, 6 ünite saldırgan kafesleri, 6 ünite engelli kafesleri, 6 ünite yavrulu anne kafesleri, 5 ünite köpek serbest dolaşım kafesleri ile yaklaşık 7 bin metrekare inşaat alanı mevcut.

ANKA / Yerel