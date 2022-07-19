Antalya Büyükşehir, Metruk Yapıyı 'Devlet Konuk Evi'ne Dönüştürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi'nde bulunan ve 2018 yılında çıkan yangın sonucunda metruk bir yapıya dönüşen alanı restore ederek 'Devlet Konuk Evi'ne dönüştürecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Valiliği ile yaptığı protokole uygun olarak Balbey Mahallesi içinde yer alan ve dört yıl önce çıkan yangında metruk hale gelmiş tarihi yapı aslına uygun olarak restore edilerek 'Devlet Konuk Evi' olarak düzenlenecek.

Antalya tarihine değer katan projeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, "Söz konusu bina içerisinde madde bağımlılarının, sokakta kalan insanların barındığı tehlikeli bir alan haline gelmiş. Bu alanın Devlet Konuk Evi olarak kullanılarak kamuya kazandırılması çok önemli bir projedir" dedi.

Devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Temuçin, "Daha önce Kaleiçi çevre düzenleme projesini tamamlamıştık. Aynı zamanda Alanya'da Gülevşen Camii'nin 1. Etap projesini bitirdik. Şu anda hala Hıdırlık Kulesi etrafında kazı çalışmalarımız devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisindeki eski belediye binası, Nekropol Müzesi projemizi tamamladık, şu anda tefrişi için gerekli işlemler devam ediyor. Elmalı'da kadın emeği üretim tesisin yapıyoruz. Bunların hepsi Antalya'daki tarihe sahip çıkan, Antalya'nın tarihine önem veren projelerdir" diye konuştu.

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da "Bu bina Devlet Konuk Evi olacak. 24 saat ışıkları yanacak, kapısında emniyet, güvenlik güçleri, polislerimiz olacak. Bu konuda çok sevinçliyiz. Bitince tanıyamayacağız, harika olacak" sözleriyle projeye ilişkin duygularını paylaştı.

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilk olarak tarihi, 19'uncu yüzyıl sonlarına uzanan yapının yangından zarar gören üst katında bulunan ahşap yapılar temizlendi. Proje kapsamında, yapı ahşap detaylarıyla şemasına uygun şekilde restore edilerek kente kazandırılacak.

ANKA / Yerel