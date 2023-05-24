Antalya Büyükşehir, Lara Birlik Halk Plajı'ndaki Bankları Yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konyaaltı sahilinin ardından Lara Birlik Halk Plajı’nda da bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konyaaltı sahilinin ardından Lara Birlik Halk Plajı'nda da bakım ve yenileme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların daha konforlu bir yaz geçirebilmesi için sahillerde yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Lara Birlik Halk Plajı'nda zamanla deforme olan bankları yeniledi.

Deniz ve piknik yapma imkanının bir arada olduğu Lara Birlik Halk Plajı mesire alanında bulunan, kış aylarının olumsuz etkileri ile deforme olan banklar ve piknik masaları değiştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın atölyesinde üretilen yeni bank ve piknik masaları yerlerine monte edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

"SAHİLİMİZİ BİRLİKTE KORUMAYA DAVET EDİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisi Hüseyin Karademir, "Vatandaşlarımızın piknik alanını rahatlıkla kullanabilmesi için 50'nin üzerinde piknik masası ve banklarının montajını gerçekleştirdik. Her yıl yoğun şekilde piknik alanlarımız tahrip ediliyor. Bu park ve sahil hepimizin. Vatandaşlarımızı Lara Birlik Halk mesire alanını birlikte korumaya davet ediyoruz" dedi.