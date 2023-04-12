Antalya Büyükşehir, Konyaaltı Sahilinin Yürüyüş Yollarını Yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenen Konyaaltı sahili yürüyüş yolunun kauçuk zeminini yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde yaza hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Sahilde kapsamlı bakım-onarım çalışması başlatan Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı sahilinin yürüyüş yolunu yeniliyor. Kış aylarında yağış ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarının yürüyüş yollarına vermiş olduğu tahribat sonrası çalışmalara başlayan ekipler, toplamda 4 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunun deforme olan kauçuk zemini değiştirerek yenisi seriyor.