Antalya Büyükşehir, Konyaaltı Sahili'nde Tuvaletlerin Sayısını Artırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nde tuvaletleri yenilerken, tuvaletlerin sayısını da artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili'nde yoğun kullanım nedeniyle yetersiz kalan tuvaletlere yenilerini ekledi. Ziyaretçi sayısının yaz aylarında yüzbinleri bulduğu Konyaaltı Sahili'nde yeni tuvaletlerin yer seçimi vatandaş yoğunluğuna göre belirlenirken erişim zorlukları da giderilmiş oldu.

Konyaaltı Sahili'nde yer alan Engelli Plajı'nın yanına yerleştirilen yeni tuvalet, engelli erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapıldı ve bu alanda belgelendirmeye aday oldu. Kullanıma hazır hale getirilen tuvaletlerin yanına iki adet de bebek bakım ünitesi eklendi. İhtiyaca göre tuvalet sayısının artırılacağı belirtildi.