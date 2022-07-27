Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Korkuteli'nde Devam Etti Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri Korkuteli’nde devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri Korkuteli'nde devam etti. Belediye'nin İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Gazipaşa ilçesinin ardından Korkutelili müzikseverlerle Kiremitli Mahallesi Şehitler Anıtı Meydanı'nda buluştu. Şef Yiğit Aktı yönetiminde; Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay'ın verdiği konser yurttaşların beğenisini topladı. ANKA / Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Yerel Haberler

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