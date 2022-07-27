Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Korkuteli'nde Devam Etti - Haberler

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Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Korkuteli'nde Devam Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri Korkuteli’nde devam etti.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri Korkuteli'nde devam etti.

Belediye'nin İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Gazipaşa ilçesinin ardından Korkutelili müzikseverlerle Kiremitli Mahallesi Şehitler Anıtı Meydanı'nda buluştu. Şef Yiğit Aktı yönetiminde; Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay'ın verdiği konser yurttaşların beğenisini topladı.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Yerel Haberler

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