Antalya Büyükşehir'in Yaz Konserleri Korkuteli'nde Devam Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri Korkuteli’nde devam etti.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri Korkuteli'nde devam etti.
Belediye'nin İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Gazipaşa ilçesinin ardından Korkutelili müzikseverlerle Kiremitli Mahallesi Şehitler Anıtı Meydanı'nda buluştu. Şef Yiğit Aktı yönetiminde; Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay'ın verdiği konser yurttaşların beğenisini topladı.
ANKA / Yerel