Antalya Büyükşehir'in Satranç Turnuvası'nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘14. Satranç Turnuvası’ sona erdi. 7-12 yaş grubunda bin öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen '14. Satranç Turnuvası' sona erdi. 7-12 yaş grubunda bin öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 14'üncü Geleneksel Satranç Turnuvası' tamamlandı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, 7-12 yaş çocuklar toplam altı kategoride yarıştı.

Turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Yiğit Atik, 7 yaş kızlar kategorisinde Bahar Neva Karataş birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Tunç Kaplan, 8 yaş kızlar kategorisinde ise Meriç Akgün birinciliği elde etti. 9 yaş genelde Emin Tekin, kızlarda Amine Sare Tunç, 10 yaş genelde Türkmen İbrahim Rafetoğlu, kızlarda Maya Şahin birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde Mete Kırıcı, 11 yaş kızlarda Tuana Yılmaz, 12 yaş genelde Ilgın Destina Nurdoğan, 12 yaş kızlarda Hayat şehirli şampiyonluğa elde eden isimler oldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve ilk 10 dereceyi elde eden sporculara madalya verildi. Her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara bilgisayar ve robotik kodlama kursları hediye edildi.